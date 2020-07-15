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    Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu

    27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.
    • AA
    • 15.07.2020 - 13:00
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    Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu

    Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

    1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

    Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu.

    Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi. Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu #1

    Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu #2

    Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu #3

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