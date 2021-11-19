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    Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 21:10
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    Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

    Akşam saatlerinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde belirmeye başlayan ay gecenin karanlığına rağmen adeta Van Gölü'nün yüzeyini aydınlattı.

    HAYRAN BIRAKTI

    Ay ve Van Gölü'nün güzelliği kendine hayran bırakırken seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

    CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

    Bazı vatandaşlar Tatvan sahili ve evlerinin balkonunda dakikalarca mest eden görüntüyü izlerken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #1

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #2

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #3

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #4

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #5

    Van Gölü ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası #6

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