Van Gölü'nün derinliklerinde 29 Ekim kutlaması

AA & Ensonhaber

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, ekibiyle birlikte Van Gölü’nün derinliklerine dalış gerçekleştirdi. Bu özel etkinlikte, DEGAK ekibiyle beraber Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın da suyun altındaki yolculuğa katıldı.

VAN GÖLÜ DERİNLİKLERİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Dalış sırasında Bitlis’in Adilcevaz kıyılarındaki su altında kalmış kale kalıntıları ve Van’ın Edremit bölgesindeki mikrobiyalit oluşumları kayda alındı. Ceylan ve ekibi, Van Gölü’nün benzersiz ekosisteminde yer alan mikrobiyalitlerdeki su çıkışını belgelendirirken, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü Van Gölü’nün derinliklerinde Türk bayrağını açarak coşkuyla kutladı.