Van halkından meşaleli 15 Temmuz yürüyüşü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye yaptığı darbe girişiminin yıl dönümünde, Van'da insanlar meşalelerle meydanlarda buluştu.

Van'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılında, anma töreni düzenlendi.

15 TEMMUZ HAFIZALARDA TAZE TUTULUYOR

Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar, FETÖ'cüler tarafından yapılan darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlere dualar ederken, 15 Temmuz gecesindeki destansı mücadeleyi andı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği meşaleli yürüyüş, çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Programa katılan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı 'millete sesleniş konuşmasını' canlı olarak sinevizyonda izledi. Program, gece geç saatlerine kadar sürdü.

''HAİNLERE MÜSAADE ETMEDİK''

Etkinliğe katılanlardan E.S, hainlere karşı her zaman birlik olmak gerektiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Bu coşkuyu görünce tüylerim diken diken oluyor. Hainler ülkemizi yıkmayı başaramadı. Bu süreçte gördük ki sadece birlik ve beraberlik bizi kurtarıyor." dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nden devam eden ‘Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü’, Beşyol Kavşağı’nda son buldu.

MEŞALELERLE YÜRÜYÜŞLER YAPILDI

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik kapsamında yapılan etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ak Parti Van Millet Vekili İrfan Kartal katıldı.







