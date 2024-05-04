Van hudut hattında 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA
Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
Düzenlene operasyonlarla tespit edilen uyuşturucu tacirleri ve yasaklı maddeler tek tek ele geçiriliyor.
Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan “Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok” başlıklı açıklamada Van hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.
48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
MSB'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.”Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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