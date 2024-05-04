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Van hudut hattında 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van hudut hattında 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Van hudut hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu ele geçirilerek, jandarma komutanlığına teslim edildi.