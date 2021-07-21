Sınırdan geçişleri önlemek için harekete geçen ekipler, beton blokları dizmeyi sürdürüyor.

İran sınırına kurulan beton duvarın çalışmaları devam ediyor.

Duvar ile, yurda yasa dışı geçişlerin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi hedefleniyor.

Modüler duvar çalışmalarında 3 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DUVAR

Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağılığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlanırken, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da devam ediyor.

Van-İran sınırına beton duvar ViDEO

110 KİLOMETRE HENDEK KAZILDI

Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları da sürüyor.

Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti de yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor.

"ÇALIŞMALAR 3 ETAP ŞEKLİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını söyledi.

Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Dinç, "Van ilimizin İran ile olan sınırının kuzeydoğu hattında 63,1 kilometrelik kısmında bu yıl Acil Sınır Güvenlik Sistemleri Projesi kapsamında başlattığımız modüller beton duvar üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Çalışmalar 3 etap şeklinde sürdürülüyor. Bir taraftan da güvenlik yolu yapılıyor.

ASELSAN'DAN OPTİK KULE

Başta terör olmak üzere her türlü kaçakçılık, yasa dışı göçmen geçişinin engellenmesi, sınırın güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın huzurunun tesisi için hendek açma faaliyetleri ve ASELSAN tarafından üretimi yapılan optik kulelerin yapımı noktasında idari işlemlerimiz kararlılıkla sürüyor." diye konuştu.

3 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜN MONTAJI TAMAMLANDI

Sınır hattında firmaları sürekli denetleyerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Hududumuzda konuşlu kara kuvvetleri unsurlarımız bulunuyor. Yine duvar çalışmalarımızın başladığı tarihten itibaren bölgemizde özel harekat polislerimiz konuşlandırıldı. Bir taraftan da jandarma teşkilatımıza bağlı kolluk kuvvetlerimizle el ele vererek sınır güvenliğinin sağlanması noktasında insan kaynağını maksimum seviyeye çıkararak faaliyetimizi icra etmekteyiz.

Firmalarımızın ürettiği duvarların yüksekliği 3, genişliği 2 metre 80 santimetre ve kalınlığı 30 santimetredir. Devriye yolu ve mayın temizleme çalışmaları da devam ediyor. Yaklaşık 12 kilometrelik kısımda çalışma yapılıyor. 3 kilometrelik bölümünün montajı da tamamlandı."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YOĞUN GAYRET GÖSTERİYOR"

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman zaman İran üzerinden Türkiye sınırına gelenlerin Türkiye'ye geçişlerine müsaade etmediklerini vurgulayan Dinç, "Hem Afganistan'da yaşanan iç karışıklık hem de bazı ülkelerin istikrarsızlığı nedeniyle yaşanan yasa dışı göç zaman zaman ülkemize de yansıyor. Bu noktada sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması için özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri çok yoğun bir gayret göstermekte.

Bu konudaki kararlılığımız da tamdır. Sınırlarımıza sızmaya çalışan göçmenler hakkında hem adli hem de idari prosedürümüz kapsamında gerekli işlemleri yapıyoruz. Ülkelerine dönmeleri için geri gönderme merkezlerine sevklerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.