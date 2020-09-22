Dolar
7.6272
-0.0642%
Euro
8.9726
-0.0779%
Altın
1909.66
-0.1427%
Borsa
1087.03
0%
G. Altın
468.698
-0.1659%
Bitcoin
79796.32
-1.5329%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    12 ilde Van merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün jandarma ve TSK içerisindeki gizli yapılanması ile bağlantısı belirlenen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 08:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

    12 ilde Van merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün jandarma ve TSK içerisindeki gizli yapılanması ile bağlantısı belirlenen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

     

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir