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- Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
12 ilde Van merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün jandarma ve TSK içerisindeki gizli yapılanması ile bağlantısı belirlenen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 08:36
12 ilde Van merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda örgütün jandarma ve TSK içerisindeki gizli yapılanması ile bağlantısı belirlenen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.