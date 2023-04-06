Van sallandı! 4.1 büyüklüğünde deprem Kandili Rasathanesi, Van'ın Yukarıgolalan ilçesinde 5.0 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Geniş coğrafyada hissedilen deprem 11 ilde hissedildi.

Yaşanan depremler tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kaydedildi.

Van sallandı

Yaşanan depremlerin ardından bir yeni deprem daha yaşandı.

Depremin adresi Van oldu.

Kandili Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre kentte, saat 16.45'te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olarak Yukarıgolalan ilçesi işaret edildi.