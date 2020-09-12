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- Van şehidi Sezer Uçar'a veda
Van şehidi Sezer Uçar'a veda
- AA
- 12.09.2020 - 13:35
- Güncelleme : 12.09.2020 - 13:35
Van'dan hava yoluyla gece kente getirilerek Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan Uçar'ın naaşı, yakınları tarafından alınarak Yeni Mahalle'deki babaevine götürüldü.
HELALLİK ALINDI
Helallik alınmasının ardından Reyhanlı Atikehanım Camii'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.
TÖRENE KATILANLAR
Törene şehidin ailesi ve yakınlarıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal ile çok sayıda kişi katıldı.
Van şehidi Sezer Uçar'a veda VİDEO
ŞEHİDİN 2 ÇOCUĞU VARDI
Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, asri mezarlığında toprağa verildi.
Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.