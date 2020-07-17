Gevaş'ta keşif uçuşu yaptığı sırada Artos dağına çarpan uçağın içinde şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocu olduğu ortaya çıktı.

Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kaybolmuş, saat 03.00 civarında uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramış ve 7 polisimizin şehit olmuştu.

İçlerinden şehit komiser Semih Güzelay'ın acı haberi, Torbalı'daki baba ocağına ulaştı.

Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

3,5 AYLIK EVLİYDİ

Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan eşiyle 3.5 aylık evli olduğu ve eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Zakire- Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞ BAŞARILI BİR TEKVANDOCUYDU

Şehit emniyet mensuplarından Semih Güzelay, başarılı bir tekvando geçmişine de sahipti.

2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlayan ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde sporun içinde kalan Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti.

27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.

Van şehidinin Avrupa Şampiyonu olduğu öğrenildi VİDEO

"VATANINA MİLLETİNE BAĞLI BİR EVLADIMIZI KAYBETTİK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Şahin, "Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı.

Şimdi, o dalgalandırdığı Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak.

Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.