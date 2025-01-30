İHA

Van ve İran arasındaki turizm potansiyeli gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Görüşmenin ardından Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda; iki ülke arasındaki kara yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Uraloğlu, havacılıkta ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında iletişim artırılması hususlarını ele aldıklarını belirterek, demiryolu ile yük taşımacılığında kapasitenin 1 milyon tona çıkarılması fikrinde mutabık kaldıklarını söyledi.

SEFERLER 20 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, "Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmek gerekir noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını ise 20 Şubat'ta başlatıyoruz." dedi.

"VAN TURİZMİ DAHA KALİTELİ VE NİTELİKLİ HALE GELEBİLİR"

Bakan Uraloğlu'nun bu açıklamaları, özellikle turizmciler başta olmak üzere Van esnafını heyecanlandırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TURSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Sayın Bakanımızdan talebimiz, beklentimiz, Van-Tahran arasında haftada sadece iki gün tarifeli sefer yapılmasıdır. Bizler İran'ın uzak bölgelerinden nitelikli, kaliteli turisti bu bölgeye getirebiliriz. Zaten bu bölgede ciddi anlamda bir İran pazarı var ama Türk Hava Yolları, bunu biraz daha kaliteli ve nitelikli bir hale getirebilir. Artık insanlar için zaman ve rahatlık çok kıymetli oldu. İnsanlar artık zamanını iyi kullanmak istiyor. Bu nedenle uçak seferlerinin de başlatılmasını istiyoruz." dedi.

"TAHRAN'DAN GELECEK TREN SEFERLERİ, EKONOMİMİZE İVME KAZANDIRACAK"

Şehirde faaliyet gösteren otel müdürü Oktay Aksoy ise tren seferlerinin ciddi anlamda İranlı turist kitlesini arttıracağını belirterek şunları söyledi:

Özellikle ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Zaten ekonomimizin en büyük kazançlarından biri olan İran pazarı, özellikle mart ayından ekim ayına kadar ekonomimize ciddi katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında Tahran'dan gelecek olan tren seferleri de ekonomimize ayrıca bir ivme kazandıracaktır. Bizler bu konuyla ilgili uzun zamandır yapılan çalışmaların meyvesini aldık. Umarım bu saatten sonra hep devamlılığı arz ederek ilerler ve İranlıların Van'daki potansiyelinde ciddi anlamda artış olur. Bizler bunun yanında uçak seferlerinin de olmasını istiyoruz. Özellikle Tahran ve Tebriz uçak seferlerinin de olması, buraya farklı bir renk katacaktır. Nasıl karayolu ve şubat ayında başlayacak olan tren seferleri, buraya bir renk kattıysa, uçak seferlerinin de olması turizm potansiyeline bir renk katacaktır.

"VAN-TAHRAN VE VAN-ERBİL UÇAK SEFERLERİNİN OLMASINI İSTİYORUZ"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan da, tren seferlerinin geç kalınmış olumlu bir adım olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: