Van Valiliği, göçmenlerle ilgili açıklama yaptı

Van Valiliği, göçmenlerle ilgili açıklama yaptı

Valilik, 11 organizatörden 6'sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını belirtti.

Çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri görüntüler, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı.

Van Valiliği, görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki alanın Van İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu kaydedildi.

1456 GÖÇMEN YAKALANDI

Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10 Temmuz 2021 tarihine ait olduğu anımsatıldı.

Videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.





6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Göçmenleri organize eden 11 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı ve 6’sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Görüntülerdeki alanın ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu, Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edildi.

BARAKALAR YIKILDI

Olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirildi."