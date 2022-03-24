Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu’nun iddialarını yalanladı

Van Valiliği, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediğini iddia etti.

“DEVLETİN CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ, ‘SİZE YOK’ DENDİ”

Sözde Güder'in cenazesinin taşındığı bir video paylaşan Gergerlioğlu, “Türkiye bir utancı daha yaşadı. Van F'de şüpheli bir şekilde ölen ‘kalp krizi’ denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü. ‘Size yok’ dendi. Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?” notunu düşerek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı etiketledi.

Bu iddialara Van Valiliği’nden fotoğraflı yanıt geldi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'cenaze aracı verilmedi' iddiası VİDEO



VAN VALİLİĞİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Valilik, HDP'li Gergerlioğlu'nun paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır. Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı, F Tipi Cezaevi morgundan Güder'in cenazesini alarak otopisi için Adli Tıp Kurumu'na sevkini gerçekleştirmiştir.” denildi.

“AİLE TALEP ETMEDİ AMA BELEDİYE ARACI İLE TAŞINDI”

Güder ailesinin talebi olmamasına rağmen cenazenin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar Büyükşehir Belediyesi aracı ile taşındığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Güder'e otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Şervan Can Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova ilçesi Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı yaratmak amaçlı olduğu hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CENAZENİN TAŞINDIĞINI GÖSTEREN KARELER

Valilik, cenazenin Büyükşehir Belediyesi'ne ait araca konulduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

