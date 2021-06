Van Valisi Bilmez, kentin yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71’inci sırada yer aldığını belirterek aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı.

Van Valiliği öncülüğünde, aşı ve koronavirüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Emin Bilmez, Van’ın koronavirüs vaka sayısı, hastane doluluk oranı itibarıyla Türkiye’nin en iyi illerinden biri olduğunu hatırlattı.

"AŞILAMA ORANI İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme geçileceğini belirten Vali Bilmez, “Kısıtlamaların neredeyse tamamının kalktığı, hayatın normale dönmesi için sabırsızlıkla bekleyen esnafımız için yeni bir döneme giriyoruz. Ama maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarındadır. Aşı olması gerekenlerin yüzde 35’i aşı olmuş. Tüm Türkiye’de vaka sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, bizde vaka sayısında bir azalma maalesef görememekteyiz.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Aşı olmayanlar bazı hizmetlerden yararlanamayabilir



"81 İL ARASINDA 71'İNCİ SIRADAYIZ"

Günlük 100-120 civarında pozitif vakamız bulunmakta. Hastane doluluk oranımızda koronavirüs için ayrılan bölüm de yüzde 30 civarındadır. Aşılamada ise Türkiye’deki 81 il arasında 71. sıradayız. Oysa aşılamayla ilgili en ciddi hazırlık yapan, bütün devlet hastanelerimizde sabah başlayıp gece saat 24.00’e kadar aşılama yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında ise aile hekimlerimiz sabah 08.00’de başlayıp, 17.00’ye kadar aşılama yapıyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde ise 213 personelimizden oluşan 63 ekibimiz gezici olarak sahada dolaşıyor. Bu ekiplerimiz lokanta lokanta, kafe kafe dolaşıp bu işletmelerde çalışanları aşılamaya çalışıyor.” diye konuştu.

"GEREKLİ HASSASİYETİ GÖREMİYORUZ"

Van olarak aşıda günlük 12 bin rakamını yakalayamadıklarını dile getiren Bilmez, “Bizim gibi büyüklükteki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Bu da vakaların atmasına neden oluyor. Bu da hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini hem de teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz.





"18'İNİ DOLDURMUŞ HER VATANDAŞIMIZI AŞILAMAMIZ GEREKİYOR"

Son bir yıldır vaka sayısında Türkiye’de nasıl en iyi iller arasında yer aldıysak, aşılamada da en iyi iller arasına bir an önce girmemiz gerekiyor. Bunun için de Vanlı hemşehrilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ticari hayatımızın bir an önce normalleşmesi için, yeni dönemde okullarımızın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan açılabilmesi için, bizim 18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşımızı aşılamamız gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

"İLK 5'E GİRMELİYİZ"

Van’ın, aşılamada Türkiye’de ilk 5’e girmesi gerektiğini ve bunun için herkesi aşı olmaya davet eden Bilmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız gereği, esnafımıza olan saygımız gereği aşı olalım. Esnafımızın daha sıkıntılı günler yaşamasını istemiyorsak, hayatın bir an önce normale dönmesi için aşı olalım. Yeni dönemde okullarımızın zamanında açılması, çocuklarımızın mağdur olmaması için bizim aşı olmamız gerekiyor. Aşı sıralamasında Türkiye’de ilk 5’e girmemiz gerekiyor.

"AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR UYGULANABİLİR"

Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirler arası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Seyyar aşı stantlarımız kuruldu. İhtiyaç olması halinde de ekiplerimizi her yere gönderiyoruz.





"SAYIYI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Erciş’te aşı oranımız yüzde 29, Gürpınar’da yüzde 31, Çaldıran’da yüzde 32, Başkale’de yüzde 33, Tuşba’da yüzde 33, İpekyolu’nda yüzde 36, Saray’da 37, Muradiye’de yüzde 38, Edremit’te yüzde 38, Özalp’ta yüzde 38, Gevaş’ta yüzde 41, Çatak’ta yüzde 43, Bahçesaray’da ise bu oranımız yüzde 48. İl genelinde ise aşılamada yüzde 35’teyiz. 65 yaş üstü kesimin aşılamasında oranımız çok iyiydi. Ev ev dolaşıldı ve yaşlılarımız aşılandı. Bunun da sebebi, bizim yaşlı nüfusumuz az. Bu bölgede yaşayan yaşlı nüfusumuzu yüzde 90’nın üzerinde aşıladık. Bundan dolayı şu anda hastanelerde yatan yaşlı hastamız yok denilecek kadar az. Ama yaş düştükçe rehavetin, duyarlılığın azaldığını görmekteyiz. Aşı sayımızı artırmak zorundayız.”

Delta olarak adlandırılan Hindistan varyantıyla ilgili bilgi de veren Bilmez, Van’da 8 Hindistan varyantı tespit ettiklerini, bunun 4’ünün Erciş, diğer 4’tünün de İpekyolu ilçesinde olduğunu söyledi.



698 BİN 700 KİŞİNİN AŞILANMASI PLANLANIYOR

Van’da kurumların dışında İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı 63 ekip ve 213 personelin sahada aşılama hizmetleri yürütülüyor. Türkiye geneli aşılama oranlarında 71. sırada yer alan Van’da toplam 698 bin 700 kişinin aşılanması planlanırken, şu ana kadar toplam 342 bin 681 doz aşı yapıldı. Yapılan birinci doz sayısı 250 bin 155, ikinci doz sayısı ise 92 bin 526 olarak ifade edildi.