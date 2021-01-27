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- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Berhan Şimşek’ten şikayetçi oldu
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Berhan Şimşek’ten şikayetçi oldu
- AA
- 27.01.2021 - 11:37
- Güncelleme : 27.01.2021 - 11:47
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in Habertürk'teki tartışma programında kullandığı hakarete varan ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını belirtti.
Aşkla, şevkle, devlete ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bilmez, Şimşek'in ifadelerinin yakışıksız olduğunu ve kendilerini üzdüğünü ifade etti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bilmez, bu nedenle yasal haklarını kullanarak Şimşek hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.
CHP'li Berhan Şimşek: Vali militan, kaymakam militan İZLE
CANLI YAYINDA “VALİ MİLİTAN” DEMİŞTİ
CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Habertürk'te katıldığı bir programda, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Şimşek’in bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu.