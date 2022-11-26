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    Van ve Hakkari'de kar etkili oldu

    Van ile Hakkari'de kar ve tipi etkili oldu. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar yollarda kaldı. Çocuklar ise kar yağışınını tadını doyasıya eğelenerek geçirdi.
    • 26.11.2022 - 16:04
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    Van ve Hakkari'de kar etkili oldu

    Van'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar nedeniyle rakımı yüksek yerleşim yerleri beyaza büründü.

    Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinin yüksek kesimlerinde Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

    Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde de etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Damda biriken karlar temizlendi

    Çatak ilçesinin Ağaçlık ve Yukarı Narlıca mahallelerinde vatandaşlar evlerinin damında biriken karları temizledi.

    Van ve Hakkari de kar etkili oldu #1

    "Çetin kışımız başladı"

    Ağaçlık Mahallesi'ndeki besicilerden Abdullah Güvener, sabah koyunlarını araziye çıkarırken yağmur yağdığını belirterek, "Yağmura aldırış etmedim ama şimdi kara dönüştü. Mecburen koyunları eve götüreceğim. Çetin kışımız başladı." dedi.

    Yukarı Narcıla Mahallesi sakinlerinden Mehmet Salih Kaplan ise yağış sonrası kardeşleriyle evin damındaki karı temizlediğini anlattı.

    Van ve Hakkari de kar etkili oldu #2

    Çocuklar kar topu oynadı

    Bazı çocuklar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

    Beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük yaşayan sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

    Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, bölgede yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

    Van ve Hakkari de kar etkili oldu #3

    Hakkari

    Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

    Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte ağaç ve araçların üzerinde kar birikti, bazı sürücüler kar ve sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

    Van ve Hakkari de kar etkili oldu #4

    Kar etkisini sürdürüyor

    Yüksekova ilçesinde de dün akşam başlayan kar zaman zaman etkisini sürdürüyor.

    Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi'nde sürücüler kar ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

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