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Van ve Hakkari'de kar etkili oldu

Van ve Hakkari'de kar etkili oldu

Van ile Hakkari'de kar ve tipi etkili oldu. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar yollarda kaldı. Çocuklar ise kar yağışınını tadını doyasıya eğelenerek geçirdi.