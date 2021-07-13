Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sağlık personeli alacak! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başvuru şartları...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sözleşmeli sağlık personeli alacak. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alım şartları nedir?" Sorusunu gündeme taşıdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 100 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyuruldu.

Üniversitenin, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi için yapılacak olan personel alımına ilişkin, şartlar belli oldu.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başvuru şartları nelerdir? Sorusunu araştırmaya başladı.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sözleşmeli 100 sağlık personeli alımı için başvurular 13 Temmuz'da başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler 28 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru sonuçları, başvurular bittikten sonra www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, "www.yyu.edu.tr" adresinde yer alan, "İş Talep Başvuru Formu" doldurularak, yapılacak. Ardından istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim edilecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

İş Talep Başvuru Formu ('www.yyu.edu.tr' sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalı)

Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı

Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da 'aslı gibidir' onaylı sureti

Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli

Adli Sicil Kaydı

Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 13.07.2021 -28.07.2021 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: