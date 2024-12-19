İHA

Van, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ülkemizde önemli bir turizm noktası haline geldi.

Türkiye'nin tatil destinasyonları arasına giren Van, 2024 yılında 800 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yakın olması nedeniyle en çok İranlı turistlerin tercih ettiği Van'da turizmcilerin yüzü ise gülüyor.

2024 yılına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “2023 yılına baktığımız zaman geceleme turist sayısında yaklaşık 692 bin sayısındayız. 2024 yılı kasım ve aralık istatistikleri de yayınlandıktan sonra yapmış olduğumuz çalışmalar ve öngörümüz 800 binleri geçiyoruz. Dolayısıyla hedefimize ulaşmış olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hedeflerimizi arttırma yolunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"VAN'I ZİYARET EDENLERİN YÜZDE 90'I İRANLILARDAN OLUŞUYOR"

Van'ı ziyaret eden turistlerin yüzde 90'ının İranlılardan oluştuğuna dikkat çeken Şahin, “İranlı turistlerimiz yüzde 90 civarında. Sonrasında ise Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve Hollanda geliyor. Tabi ilimize gelen turistler özellikle ören yerlerimize ziyaretler düzenliyor. Van müzemiz, Urartu eserleri bakımından dünyanın en büyük müzesi. Müzemiz bu yıl 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Yine Van Kalesi 25 bine yakın ziyaretçi ağırlarken Akdamar Adası ve Anıt Müzemiz, aralık ayı hariç 165 bin kişiyi ağırladı. Dolayısıyla toplamda 220 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlamış olduk” ifadelerini kullandı.

UÇAK SEFERLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTENDİ

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise uçak sefer sayılarının azlığı nedeniyle yeteri derecede kültür turları alamadıklarına dikkat çekerek, “Bizler TÜRSAB olarak sırasıyla İran, Irak, Van ve İzmir'deki fuarlara gittik. Sektör adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ama 2024 yılında iç pazarda uçaklarımız olmadığı için kültür turları alamadık. Turizmin hareketliliği iç pazar çok önemli. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bizlerde sektörümüz adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ümit ediyorum 2025 yılında otellerimiz ve sektörümüz dolu dolu bir pazar geçirir. Turizm hareketliliği çok yoğun olur. İnşallah uçak sefer sayıları düzeltilirse, 2025 yılında güzel bir oran yakalarız diye düşünüyorum” diye konuştu.

"KAÇAK YAPILARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan da Van'da özellikle kaçak otel ve apart evlerden dolayı turizmden yeteri derecede faydalanamadıklarını belirterek, “Geçen seneye baktığımızda 2024 bir hayal kırıklığı oldu. 45 günlük bir doluluk oranına ulaştı. Bunun nedeni ülkemizin ekonomik durumu ve ikincisi ise kayıtsız konaklama. Kaçak otel ve apart dediğimiz konaklama tesisleri. Van'a bu sene yaklaşık 900 bin gibi giriş yapan turist sayımız var ama kayıtlı turist sayısı 400 bini geçmemektedir. Bu Van için bir kayıptır. Bütün kurumlara müracaatta bulunduk. Yeni genelgeler geldi. Umutluyuz. Bunun önüne geçileceğini düşünüyoruz” dedi.