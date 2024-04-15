Van'da çiçek açan ağaçlar baharı müjdeledi Her yıl nisan ayının ortalarında açan badem ve kayısı çiçekleri bu yılda güzelliğiyle büyülerken, renkli görüntüleriyle doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

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AA

Kışı yoğun kar yağışı altında geçiren Doğu Anadolu Bölgesi'ne bahar geldi.

Hava sıcaklıkların yükseldiği illerden biri de Van oldu.

Tuşba ilçesinde Van Gölü kıyılarına renk katan badem ve kayısı ağaçları çiçek açarak bölgeye renk kattı.

Fotoğraf tutkunları akın etti

Çitören Mahallesi sınırlarındaki kıyılar, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan güzelliğe büründü.

Açan çiçekler, eşsiz manzarası ile vatandaşlara unutulmaz bir seyir keyfi sunuyor.

Çiçek açan badem ve kayısı ağaçlarının, Süphan Dağı, Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleştiği kıyılar, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

Manzaranın tadını çıkardılar

Bölgeye gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulurken, fotoğraf tutkunları da manzarayı görüntülemek için bölgeyi ziyarette bulundu.

Ziyaretçilerden Halil Yetmez, ilkbaharla Van Gölü kıyılarında seyrine doyum olmayan manzaraların oluştuğunu söyledi.

"Görülmeye değer bir yer"

İlk defa Çitören Mahallesi'ndeki kıyıları gördüğünü belirten Yetmez, "Karlı Süphan Dağı, Van Gölü ve çiçek açan badem ağaçlarıyla eşsiz bir görüntü ortaya çıkmış. Daha önce buraya gelmemiştim. Görülmeye değer bir yer. Havanın güzel olmasıyla çok sayıda ziyaretçinin geldiğini gördüm. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)