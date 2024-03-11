Van'da 1 haftada 199 kaçak göçmen yakalandı Düzensiz göçmen kapsamında yürütülen operasyonlarda 1 haftada 30 olayda 199 kaçak göçmen yakalanırken, 13 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Düzensiz göç kapsamında düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu operasyonlardan biri de Van'da gerçekleştirildi.

199 göçmen yakalandı

Kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında yürütülen operasyonlarda, 1 haftada 199 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlara ilişkin detaylara yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzurunuz mutluluğumuzdur"

“4-10 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 30 olayda, 199 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 'Huzurunuz, Mutluluğumuzdur' parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)