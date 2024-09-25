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Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Çatak ilçesi kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-16” operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Yerlikaya, teröristi kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini ettiğini vurguladı.

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen 1 terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.