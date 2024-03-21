Van'da 10 ayrı bölgeye düşen çığ yolları geçişe kapattı Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolunun 10 farklı noktasına düşen çığ, yolları kapatarak araç trafiğini durdururken vatandaş zor durumda kaldı.

İHA

Olumsuz hava şartları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkilerini göstermeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı olan bölgede sık sık çığ düşmeleriyle birlikte yollar kapanıyor.

Van-Çatak karayolu da çığ düşen alanlardan biri oldu.

Kent genelinde iki günden bu yana olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birlikte dünden bu yana farklı noktalara düşen çığlar nedeniyle karayolunun ulaşımı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yollar kar içinde kaldı

Bölgede yaklaşık 10 farklı noktaya düşen irili ufaklı çığların 3’ü, yola kar yığını taşıdı.

Bölgedeki karı temizlemek için gelen Karayolları ekipleri, 3 noktanın ikisini temizlerken bir noktadaki çalışmasını sürdürüyor.

Kontrollü ulaşım sağlanıyor

Ekipler, iş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlerken, karayolundaki ulaşım ise kontrollü sağlanmaya devam ediyor.

Yetkililer uyardı

Son olarak yetkililer, iki gündür etkili olan yağıştan dolayı artan çığ riski ve kaya düşmelerine karşı sürücüleri uyardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)