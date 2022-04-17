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    Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

    Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 17.04.2022 - 19:48
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    Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol amaçlı bir kamyonu durdurdu.

    Ekiplerin durdurduğu kamyonun kasasından 101 Afgan kaçak göçmen çıktı.

    Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

    "Yakalanan göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi"

    İHA'ya göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17.04.2022 günü saat 04:00 sıralarında kontrol amaçlı durdurulan kamyonun kasasına gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 101 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup, yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili araç sürücüsü olan şüpheli F.Ç ve şoförün yanında organizatör olduğu değerlendirilen H.Ç. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

    Van da 101 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Van da 101 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Van da 101 düzensiz göçmen yakalandı #3


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