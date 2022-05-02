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    Van’da, 101 kaçak göçmen yakalandı

    İran sınır hattındaki Saray ilçesinde, Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
    • 02.05.2022 - 12:15
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    Van’da, 101 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İran sınır hattında kaçak göçmenlerin engellenmesi için duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri Ramazan Bayramı'nda da sınır devriyeleri yaptı.

    DHA’nın haberine göre; yapılan kontrollerde Saray ilçesinde, ülkeye yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

    Denetimler sürüyor

    Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Jandarmanın sınır hattındaki denetimleri sürüyor.

    Van’da, 101 kaçak göçmen yakalandı #1


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