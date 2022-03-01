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    Van'da, 116 kaçak göçmen yakalandı

    İpekyolu ilçesinde dere yatağında, Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 organizatör de gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 08:35
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    Van'da, 116 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İpekyolu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında, dere yatağında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 116 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    2 ORGANİAZATÖR YAKALANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

    Van da, 116 kaçak göçmen yakalandı #1


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