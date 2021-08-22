Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda metruk bir yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, ilçenin Hacıbekir Mahallesi'nde metruk bir yapıya operasyon düzenledi.

Operasyonda üstü brandayla kapatılmış yapıda 25 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEKLER

Sağlıklı olmayan koşullarda kalan ve bitkin düştükleri gözlemlenen kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için otobüslerle hastaneye götürüldü.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı, metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da helikopterle operasyonu havadan takip etti.

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