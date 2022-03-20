Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
618.158
0.39%
BTXN Coin
39.23
-0.50%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Van'da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

    Etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

    Van'da başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı.

    137 MAHALLE VE 181 MEZRA YOLU KAPANDI

    Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 137 mahalle ve 181 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

    Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

    Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar, tipi ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olması, mecbur olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması için uyarıda bulundu.

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #1

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #2

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #3

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #4

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #5

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #6

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #7

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #8

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #9

    Van da 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor #10


    İlginizi Çekebilir

    Niccolò Machiavelli ve kült kitabı: Prens
    Kitap

    Niccolò Machiavelli ve kült kitabı: Prens

    Muğla'da darpla suçlanan uzman çavuşa görev iadesi
    3. Sayfa

    Muğla'da darpla suçlanan uzman çavuşa görev iadesi

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir