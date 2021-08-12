PKK’lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 18'inci haftada 32 ailenin katılımıyla sürüyor.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 18'inci haftada da 32 aileyle devam etti.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde sloganlar yazılı dövizlerle yürüyüş yapıyor.

Ailelerin ellerindekli dövizlerde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ifadeleri yer alıyor.

"KAHROLSUN PKK, İŞ BİRLİKÇİ HDP"

HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganı attı. HDP'liler ise eylemi, yine yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı.

Van’da 32 aile, evlat nöbetine devam ediyor VİDEO



YILLARDIR HABER ALAMIYORLAR

Van'ın Bahçesaray ilçesinden gelen Abdurrahman Tunç, 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Mutalip Tunç için eyleme katıldığını 4 çocuğundan biri olan Mutalip'in PKK sempatizanı olan HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve yılardır haber alamadığını söyledi.













