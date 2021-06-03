Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattıkları eylem 13’üncü haftasında da devam etti. HDP binasında bulunanlar, slogan atan ailelerin sesini yüksek sesli müzik açarak bastırmaya çalıştı.

Van’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemleri 13’üncü haftasında da devam etti.

Terör mağduru 32 aile, ellerinde bayraklar ile HDP il binasına yürüdü.

Çocuklarının fotoğrafları ve 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyan aileler sloganlar attı.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

“KAHROLSUN PKK, İŞ BİRLİKÇİ HDP”

Bina önüne gelen aileler, “Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP” sloganı atarken, HDP'liler ailelerin seslerini bastırmak için yüksek sesle müzik çaldı. Aileler, çalınan müziğe ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını kaldırarak tepki gösterdi.

Van’da 32 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor ViDEO

“DÜN AKŞAM KAPI SESİ GELDİ”

Eyleme Van'ın Gevaş ilçesinden katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus'un 10 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumu istiyorum. Gelsin bize yetişsin. Aileler çok acı çekiyor. Oğlumu kandırdılar. Sonra dağa kaçırdılar. Benim haberim olmadı. Kaçırıldığını geç görendim. Oğlum liseyi bitirmişti. Ben tek başıma kalıyorum. Dün akşam kapı sesi geldi. Çok korktum. Oğlum gel yetiş annene.”





“ÇÖZÜM SÜRECİNDE PİKNİK BAHANESİ İŞE KANDIRIP GÖTÜRDÜLER”

Eyleme kızı Ebru için katılan Musa Abalı, "2015'te çözüm sürecinde piknik bahanesiyle çocuğumu kandırıp Edremit götürdüler. Sonra da dağa kaçırdılar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Biz bu eyleme para için değil, canımız olan çocuğumuz için katılıyoruz. 'Ebru kızım ben sana sesleniyorum. Ben baban Musa Abalı. Fırsat bulduğun zaman gel güvenlik güçlerine teslim ol. Hiç kimse sana bir şey yapmaz. Kızım ben karaciğer hastasıyım. Gel teslim ol. Kızım lise sonda okurken kaçırıldı. Çok başarılıydı.” ifadelerini kullandı.

Van Kentini Yaşatma ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Kaya Ortasaç, ailelere destek olmak için ziyaret etti. Ortasaç, ailelere beraberinde getirdiği Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.