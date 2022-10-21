Petrol
92.61
0.25%
Euro
18.2269
0.10%
Dolar
18.5913
-0.08%
Altın
978.27
0.51%
Borsa
3946
1.16%
Bitcoin
359.096
-1.55%
BTXN Coin
9.68
0.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Van'da 3.6 şiddetinde deprem

    Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 21.10.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da 3.6 şiddetinde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    3.6 şiddetindeki deprem kısa sürede gündem oldu.

    Derinliği 7 kilometre

    Saat 17.15 sıralarında yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

    Van da 3.6 şiddetinde deprem #1

    Gün içinde çok kez artçı yaşandı

    Bugün aynı bölgede saat 15.56’da 3.4, 16.01’de 2.8, 16.13’de 2.7 ve 16.17’de de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı açıklandı.

    Van da 3.6 şiddetinde deprem #2


    Christoph Daum'un sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? Kötü haberi böyle duyurdu!
    Medya

    Christoph Daum'un sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne? Kötü haberi böyle duyurdu!

    2022 KPSS sonuçları açıklandı
    Eğitim

    2022 KPSS sonuçları açıklandı

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir