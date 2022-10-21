Van'da 3.6 şiddetinde deprem

Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

3.6 şiddetindeki deprem kısa sürede gündem oldu.

Derinliği 7 kilometre

Saat 17.15 sıralarında yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Gün içinde çok kez artçı yaşandı

Bugün aynı bölgede saat 15.56’da 3.4, 16.01’de 2.8, 16.13’de 2.7 ve 16.17’de de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı açıklandı.