Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.25 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yıkım ve yaralanma yaşanmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Derinliği 18.35 km olarak ölçüldü

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin,18.35 km derinlikte yaşandığı belirtildi.