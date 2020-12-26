- Haberler
- Gündem Haberleri
- Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.
- AA
- 26.12.2020 - 13:01
Van'ın Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.
CAN YA DA MAL KAYBI YOK
Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.