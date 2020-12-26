Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.