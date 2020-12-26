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    Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

    Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.
    • AA
    • 26.12.2020 - 13:01
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    Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD DUYURDU

    AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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