Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
486.660
-2.28%
BTXN Coin
9.27
0.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Tuşba ilçesi merkez üssü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 21:43
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 21:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Van depremle sarsıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

    Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Van da 5.0 büyüklüğünde deprem #1

    Ayrıntılar geliyor..


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray başkanını seçiyor
    Futbol

    Galatasaray başkanını seçiyor

    Bağcılar'a dadanan 2 hırsıza gözaltı
    3. Sayfa

    Bağcılar'a dadanan 2 hırsıza gözaltı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir