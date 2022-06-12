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Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesi merkez üssü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 21:43
- Güncelleme : 12.06.2022 - 21:59
Van depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem VİDEO
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