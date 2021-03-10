Van'da 61 göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 6 kişi tutuklanmış, 5 kişi de serbest bırakılmıştı.

11 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

"GÖÇMEN OLDUKLARINI SONRADAN ÖĞRENDİM"

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemi ile yapıldı.

Duruşmaya katılan sanıklar savunma yaptı. Teknenin kaptanlarından olan ve yüzerek kurtulan sanık Medeni Akbaş, yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Bu olayın sorumlusunun kendisi olmadığını iddia eden Akbaş, "Göçmen olduklarını sonradan öğrendim. Bana bir grubun tekne gezisi yapacağını söylediler, şüphelenmedim. Deniz sakindi, dalga çıkınca da tekne alabora oldu. Ben kendi imkanlarımla kurtuldum. Kaçmadım, insanlık görevimi yaptım. Mağdurum, suçsuz yere aylardır burada yatıyorum" diye savunma yaptı.

DAVA 3 MAYIS'A ERTELENDİ

Diğer sanıklar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada tanıkların da dinlenmesinden sonra avukatlar savunma yaptı.

Savunmaların tamamlanmasından sonra mahkeme heyeti ara verip, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

Van Gölü'nde kaybolan teknenin yeri tespit edildi