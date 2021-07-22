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- Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı
Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı
Muradiye ilçesindeki Jandarma ekipleri, tespit edilen 80 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Yasa dışı geçişleri organize eden 8 şüpheli tutuklandı.
- AA
- 22.07.2021 - 16:16
- Güncelleme : 22.07.2021 - 16:17
Türkiye, yurda kaçak yollardan girenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler, Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklulara karşı harekete geçti.
JANDARMA EKİPLERİ 80 AFGAN UYRUKLUYU YAKALADI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında, Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 80 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı ViDEO
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
İlçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik düzenlenen operasyonda farklı tarihlerde gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.