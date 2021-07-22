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    Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı

    Muradiye ilçesindeki Jandarma ekipleri, tespit edilen 80 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Yasa dışı geçişleri organize eden 8 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 22.07.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 16:17
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    Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı

    Türkiye, yurda kaçak yollardan girenlerle mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklulara karşı harekete geçti.

    JANDARMA EKİPLERİ 80 AFGAN UYRUKLUYU YAKALADI

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında, Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti.

    Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 80 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

    Van'da 80 Afganistan uyruklu yakalandı ViDEO

    8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Afganistanlılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    İlçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik düzenlenen operasyonda farklı tarihlerde gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

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    Van da 80 Afganistan uyruklu yakalandı #2

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