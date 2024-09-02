Van'da adı astsubayla para karşılığı cinsel ilişkiyle anılan imam Van'da kadın astsubayla para karşılığı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen imam İkram S.'nin görüntüsüne ulaşıldı. İddiayı yalanlayan kadın astsubay Gül K. ise "İmam alkollüydü, beni taciz etti" dedi.

Haber Merkezi

Van'da yaşanan astsubay ve imam arasındaki 'para karşılığı cinsel ilişki', 'taciz', 'gasp' ve 'darp' skandalı, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü..

Olayda adı geçen imam, astsubay ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını aktardı.

İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram S. ile sevgili oldu.

PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam S., astsubay K. ile cinsel birliktelik yaşamak istedi.

Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para isterken imam S.'nin de bu durumu kabul ettiği öne sürüldü.

DARP VE GASP İDDİASI

Ancak cinsel ilişki sonrası imamın parayı ödememesi üzerine öfkelenen kadının, emri altındaki jandarma uzman çavuşlara imam S.'yi gasbettirmek ve dövdürmek için plan yaptığı iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Gül K. ile 2 jandarma personelinin gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.

KADIN ASTSUBAY: İMAM ALKOLLÜYDÜ BENİ TACİZ ETTİ

Öte yandan Van’da görev yapan Jandarma Astsubay Gül K. ise ifadesinde tüm iddiaları yalanladı.

Astsubay K., imamın alkol alarak kendisinin cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti:

İmam İkram bana saldırırken, ‘benim en büyük hayalim bir asker ile… olmak’ dedi. Korkunca arkadaşlarıma canlı konum yolladım.

İMAMIN FOTOĞRAFI

Ülke gündeminde geniş yer edinen olayla ilgili son bir gelişme daha yaşandı..

Alkollü olduğu iddia edilen imam İkram S.'nin fotoğrafı ortaya çıktı.