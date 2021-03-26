Eylemdeki sayıları her geçen gün artan aileler, çocuklarına "Devlete teslim olun" çağrısı yaptı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Van'da HDP il binasına yürüdü.

22 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

Ellerindeki "Dağları kurtlara kuşlara bırakın", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı pankartlarla yürüyen anneler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

"ÇOCUKLARIMIZI ALANA KADAR BU MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Atiye Dayan isimli anne, 6 yıl önce 17 yaşındayken kızının dağa kaçırıldığını ve alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Her hafta sayılarının arttığını dile getiren Dayan, “HDP’liler her defasında sesimizi bastırmaya çalışıyor ama bu sesimizi bastıramazlar. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Kızım Şilan’a sesleniyorum; gelip devlete teslim olsun. Onların davası boş bir davadır.” dedi.

Van'da aileler, HDP önünde eylem yaptı ViDEO

'DEVLETE TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

Eylem yürüyüşüne bu hafta katılan aileler ise PKK tarafından kaçırılan ve Irak’a gönderilen çocuklarından yıllardır haber alamadıklarını söyledi.

Çocuklarına seslenen aileler, bir an önce çocuklarının dağdan gelerek devlete teslim olmasını istedi.



