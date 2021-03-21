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- Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı
Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı
Van'da, HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamasında ateşi yakan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 21.03.2021 - 15:32
- Güncelleme : 21.03.2021 - 15:50
Van'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.
HDP'Lİ VEKİLER KATILDI
Nevruz kutlamasına DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ile bölge milletvekilleri de katıldı.
2 YARALI
Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.
Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı VİDEO
TERÖRİSTBAŞI İÇİN SLOGAN ATTILAR
Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan "Biji serok Apo" sloganları dikkat çekti.