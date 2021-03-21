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    Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı

    Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı

    Van'da, HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamasında ateşi yakan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 15:50
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    Van'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

    Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

    HDP'Lİ VEKİLER KATILDI

    Nevruz kutlamasına DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ile bölge milletvekilleri de katıldı.

    2 YARALI

    Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.

    Van'da 'Apo' sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı VİDEO

    TERÖRİSTBAŞI İÇİN SLOGAN ATTILAR

    Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan "Biji serok Apo" sloganları dikkat çekti.

    Van da Apo sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı #1

    Van da Apo sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı #2

    Van da Apo sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı #3

    Van da Apo sloganı atarak yakılan Nevruz ateşinde 2 kişi yaralandı #4

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