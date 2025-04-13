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Haber Merkezi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

İLK DEPREM

Saat 11.39'da gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş olup depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremi hissedenler kısa süre panik yaşadı.

İKİNCİ DEPREM

Tuşba ilçesinde 11.58'de ikinci deprem meydana geldi.

4.42 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.