Haber Merkezi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
İLK DEPREM
Saat 11.39'da gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş olup depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Depremi hissedenler kısa süre panik yaşadı.
İKİNCİ DEPREM
Tuşba ilçesinde 11.58'de ikinci deprem meydana geldi.
4.42 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
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