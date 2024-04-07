İHA

Van'da yağmur yağışı kazayı beraberinde getirdi.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında seyir halindeki askeri araç, yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

6 kişi yaralandı

Yaşanan trafik kazasının ardından araçta bulunan 6 aker yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Yaralılar, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)