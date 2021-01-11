Van'da Bakan Ziya Selçuk ile aynı ismi taşıyan MEB personeli vatandaşları şaşırtıyor

Van Erciş'teki Mebim Çağrı Merkezi'nde görev yapan Ziya Selçuk (32), Milli Eğitim Bakanı ile olan isim benzerliği nedeniyle oldukça ilginç diyaloglar yaşıyor.

Van'da Erciş Mebim Çağrı Merkezi'nde 7 yıldır çalışan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la olan isim benzerliği nedeniyle vatandaşları şaşkına çeviriyor.

Memur Selçuk, Bakan Ziya Selçuk'un 10 Temmuz 2018'de Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasından sonra yakın çevresinin, çalışma arkadaşlarının ve çağrısına cevap verdiği vatandaşların ilginç tepkileriyle karşılaştığını anlatırken, Bakan Selçuk da bu durumu Twitter hesabından, 10 Ocak'ta paylaştı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DA PAYLAŞTI: GERİSİNİ SİZ HAYAL EDİN

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" ifadelerini kullandı.

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Çevresi tarafından oldukça sevilen memur Ziya Selçuk, Bakan Selçuk'un paylaştığı tweet'ten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"İSİM BENZERLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM, HAYIR BAKANIM SİZ BİZE SÜRPRİZ YAPIYORSUNUZ DİYORLAR"

Yaşadığı ilginç diyalogları anlatan Selçuk, "Sayın Bakanımız ile isim benzerliği birçok anı yaşamama vesile oluyor. Tabii bu durum Bakanımızın göreve başladığı tarih ile başladı. 10 Temmuz 2018 tarihinde mesai yapıyordum. Mesai arkadaşlarım bana, ‘Sayın Bakanımız yeni göreviniz hayırlı olsun’ dediler. İşte çağrı merkezine bizi aradıklarında ben Ziya Selçuk deyince Bakanımızla görüştüğünü zannediyor. Sayın Bakanım diye hitap eden var, hocam diye ifade eden var. Bizi arayanlara isim telaffuz edince bu ifadeler ile yaklaşım sağlıyorlar. Ben her ne kadar isim benzerliği olduğunu söylesem de, hayır Bakanımız siz bize sürpriz yapıyorsunuz diyorlar. Sayın Bakanımızın bu güzel anıyı Twitter hesabından sosyal medya da paylaşması beni çok mutlu etti, kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.