Van'da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı

Yurt genelinde teröristlere göz açtırılmıyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi bu kapsamda başarıyla devam ediyor.
Eli kanlı terör örgütünün korkulu rüyası olan kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.
3 terörist yakalandı
Son olarak Van'da yeni bir operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensunu yakalandı.
Öte yandan 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi.
"Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
VAN’DA 3 BTÖ MENSUBU TERÖRİST YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.
2 adet Savunma Tipi El Bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.
MASUM İNSANLARIN CANLARINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ.
TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.