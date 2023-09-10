Van'da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı Van'da TEM ve özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda, 3 PKK'lı teröristin yakalandığı açıklandı.

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Yurt genelinde teröristlere göz açtırılmıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi bu kapsamda başarıyla devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütünün korkulu rüyası olan kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.

3 terörist yakalandı

Son olarak Van'da yeni bir operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensunu yakalandı.

Öte yandan 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi.

"Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: