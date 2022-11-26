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    Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

    Kentin daha öncesinde çığ faciası yaşanan noktasında kar yağışı 20 santimetreyi geçerken ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
    • 26.11.2022 - 09:48
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    Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

    Ülkenin birçok kesiminde kar kağışı başladı.

    Havaların soğumasının ardından başlayan kar yağışları hayatı olumsuz etkileme derecelerine geliyor.

    Van'ın Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu.

    Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

    Çığ riski bulunan nokta

    4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

    Van da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu #1

    Yol kapanmaması için çalışmlar devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı.

    İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

    Van da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu #2

    Van da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu #3

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    Van da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu #5


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