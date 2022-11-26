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Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu

Kentin daha öncesinde çığ faciası yaşanan noktasında kar yağışı 20 santimetreyi geçerken ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.