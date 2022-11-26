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- Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu
Van'da çığ bölgesinde kar kalınlığı 20 santimi buldu
- 26.11.2022 - 09:48
Ülkenin birçok kesiminde kar kağışı başladı.
Havaların soğumasının ardından başlayan kar yağışları hayatı olumsuz etkileme derecelerine geliyor.
Van'ın Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.
Çığ riski bulunan nokta
4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.
Yol kapanmaması için çalışmlar devam ediyor
DHA'nın haberine göre, kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı.
İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.