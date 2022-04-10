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Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu

Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu

Çığ altında kalarak riske giren evde bu kez de heyelanla yıkılma riski oluştu. 7 kişilik bir aile, komşularında kalmaya başladı.