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    Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu

    Çığ altında kalarak riske giren evde bu kez de heyelanla yıkılma riski oluştu. 7 kişilik bir aile, komşularında kalmaya başladı.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 15:54
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    Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu

    Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın meydana gelen doğa olayları, vatandaşların yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

    Geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen çığ olayınca Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında bulunan bir bölge olumsuz etkilendi.

    Buradaki Beydaş Çağrıcı'ya ait ev o dönem çığ altında kalırken, şimdi de heyelan riski oluştu.

    Çatlaklar oluştu

    Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana geldi.

    Komşularına sığındılar

    Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı.

    İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

    Van da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu #1

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