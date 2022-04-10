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- Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu
Van'da çığla gömülen evde bu kez heyelan riski oluştu
Çığ altında kalarak riske giren evde bu kez de heyelanla yıkılma riski oluştu. 7 kişilik bir aile, komşularında kalmaya başladı.
- DHA
- 10.04.2022 - 15:54
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın meydana gelen doğa olayları, vatandaşların yaşamlarını olumsuz etkiliyor.
Geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen çığ olayınca Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında bulunan bir bölge olumsuz etkilendi.
Buradaki Beydaş Çağrıcı'ya ait ev o dönem çığ altında kalırken, şimdi de heyelan riski oluştu.
Çatlaklar oluştu
Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana geldi.
Komşularına sığındılar
Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı.
İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.