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    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı

    Van’ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, çalışmaya başladı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 15:16
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    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı #1

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van’ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti.

    HASAR TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Depremin ardından AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri de depremin yaşandığı mahallelerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor.

    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı #2

    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı #3

    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı #4

    Van'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başladı #5

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