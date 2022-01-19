Van'da doğum sancısı tutan anne için seferber olundu

Köylüler tarafından küreklerle yapılan piste iniş yapan kahraman pilot, anne adayını helikopterle hastaneye ulaştırdı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yolu ulaşıma kapanan ilçenin Altındere Mahallesi’nde doğum sancıları başlayan Aysel Yücel için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istendi.

Gece havalanan ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle köye iniş yapamadı.

KÖYLÜLER KARLARI TEMİZLEYİP PİST YAPTI

Sabah saatlerinde köylülerin küreklerle kardan temizleyerek oluşturdukları piste başarılı bir iniş yapan pilot, hasta kadını tekrar helikoptere alarak Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı.

DOĞUMU BEKLEYEN ANNE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Aysel Yücel, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.