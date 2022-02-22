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    Van'da durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirildi

    Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 77 bin 110 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:01
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    Van'da durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirildi

    Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta çok sayıda silah bulunduğı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu aracı incelemeye aldı.

    60 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

    Aramada, 60 av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Öte yandan ise şüphelilere 77 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

    Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

    Van da durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirildi #1


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