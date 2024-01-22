Van'da elektrik dağıtım ekiplerinin zorlu mücadelesi böyle görüntülendi Erciş'te 2 bin 150 rakımlı Kızılören Mahallesi'nde kar yağışı ve rüzgar nedeniyle iletim hatları kopunca, çevresindeki 10 kırsal mahalle elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, karla kaplı bölgenin bir bölümünü paletli kar motorlarıyla, bir kısmını da yürüyerek aşmak zorunda kaldı.

DHA

Van'ın Erciş kırsalında 3 gün önce etkili olan kar yağışı ve rüzgar, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kızılören Mahallesi yakınlarında elektrik iletim hatlarının kopmasına neden oldu.

10 kırsal mahalle elektriksiz kalınca bölgeye elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

7 kişilik ekip, yolun bir kısmını paletli kar motorlarıyla, 2 kilometresini de 60 santimetreyi aşan karda yürüyerek bölgeye ulaştı.

Ekiplerin zorlu şartlarla mücadelesi görüntülendi

Zorlu çalışma sonucu arızalar giderilip, bölgeye elektrik verildi.

Bu çalışma sırasında ekiplere, İşletme Müdürü Nesrin Elif Arslan eşlik etti.

2 çocuk annesi Arslan, kış aylarında ekiplerin zorlu mücadelesini yerinde görmek istediğini söyledi.

"Her ne koşulda olursa olsun, tüm olumsuzluklara karşı hizmetimizin başındayız"

Vatandaşların elektriksiz kalmaması için 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını belirten Arslan, "Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan bölgelerde yatırım planlamamızı yaptık. Kış mevsimi gelmeden de şebekemizi kışın çetin şartlarına doğru hazırlıyoruz. Bazı noktalarda havai hatları yer altına alarak, kışın oluşan olumsuz şartlara karşı şebekemizi koruma altına alıyoruz. Kesintisiz enerji ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve sorumluluk bilinciyle sahadayız. Kışın en çetin geçtiği Kızılören bölgesine geldik. Burada oluşan bir arızaya gidermek için araçlarla bir bölgeye kadar geldik. Araçların çıkamadığı yerde kar motoru devreye giriyor. Motorun da çıkamadığı zor bölgeye yürüyerek ulaşıyoruz. Ben ve ekibim, bu konuda sürekli hazır durumdayım. Her ne koşulda olursa olsun, tüm olumsuzluklara karşı hizmetimizin başındayız." dedi.

"Kar-kış demeden sahadayız"

İmkan verilmesi durumunda kadınların her işi başarabileceğini anlatan Arslan, "Fırsat eşitliği sağlandığında, kadınların her alanda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bizim işimiz, hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Bu iş bilinciyle kar-kış demeden sahadayız." diye konuştu.

"Ekiplerimiz zor bölgelere kar motoruyla, motorun çıkamadığı yerlere de yürüyerek arızaya ulaşıyor"

Ekiplere eşlik eden elektrik dağıtım şirketinin il müdürü Abdulmelik Özsoy da dağıtım şirketi olarak kentte 320 personel ve 80 araçla hizmet ettiklerini belirterek, "Şirket olarak yıl boyu yeni yatırımlarla, bakım onarım çalışmalarıyla şebekelerimizi güçlendirdik. Coğrafyamızda kış mevsimi çok zorlu geçiyor. Kışın çetin geçtiği Erciş ilçesine bağlı Kızılören bölgemize geldik. Ekiplerimizin hangi zorluklarla mücadele ettiklerine şahitlik ettik. Hem işlerin organizasyonu hem de destek olma amacıyla arkadaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz zor bölgelere kar motoruyla, motorun çıkamadığı yerlere de yürüyerek arızaya ulaşıyor. Ekiplerimizle 7 gün 24 saat işlerimizin başındayız. Buradaki arızayı giderip, mahallelerimize enerji verdik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)