Van'da Ercişli uzman çavuş toprağa verildi

Uzman Çavuş Emre Karadağ, memleketi Van'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken vefat eden Ercişli Uzman Çavuş Emre Karadağ'ın cenazesi Van'a gönderildi.

Karadağ,memleketi Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA ASKERİ ERKAN KATILDI

Merkez Kara Yusuf Paşa Camii önünde düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Uzman Çavuş Emre Karadağ, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Alkanat Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

















