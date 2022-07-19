Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

İçişleri Bakanlığı Van'da Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda 530 personel ve 45 operasyonel timin yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak maksadıyla..."

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı."

530 personel 45 operasyonel tim