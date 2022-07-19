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    Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

    530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:35
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    Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

    İçişleri Bakanlığı Van'da Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

    Operasyonda 530 personel ve 45 operasyonel timin yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak maksadıyla..."

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı."

    530 personel 45 operasyonel tim

    Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."


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